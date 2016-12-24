Трое парней из Ульяновска выслушали в Саранске приговор за «силовые» грабежи прохожих

В столице Мордовии трем криминальным гастролерам из Ульяновска, 2001 и 2002 годов рождения, суд вынес приговор за грабеж и разбойные нападения на жителей Саранска. Молодые злоумышленники разыгрывали силовые «маски-шоу» и отнимали деньги у случайных прохожих.

В ходе расследования было установлено, что жители Ульяновска приехали в столицу Мордовии на личном автомобиле в конце февраля прошлого года. На несколько дней сняли квартиру в центральной части города и приступили к «маскарадным» налетам на горожан.

Пользуясь тем, что в городе с ними никто не знаком, парни парковались на машине в безлюдных местах и высматривали подходящих жертв. Затем надевали балаклавы, подбегали к мужчинам, представлялись сотрудниками полиции и под угрозой применения насилия и привлечения к уголовной ответственности, требовали денежные средства.

В период с 23 по 26 февраля фигуранты похитили из портмоне 30-летнего жителя Саранска 5 тысяч рублей. Второго потерпевшего пришлось физически «вразумить», после чего они заставили его перевести на нужный банковский счет 20 тысяч рублей. У 28-летнего жителя Куликовки грабители пытались открыто похитить около 10 тысяч рублей, однако тот смог убежать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска столичного Управления МВД по РМ задержали гастролеров, они полностью признали свою вину. В отношении этих деятелей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда в зависимости от роли каждого ульяновцам дали от 3 лет 5 месяцев до 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.