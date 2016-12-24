Глава Мордовии поручил улучшить транспортную доступность туристических объектов Старошайговского района

На заседании сессии совета депутатов Старошайговского муниципального района, в которой 19 января принял участие Глава Мордовии Артём Здунов, в том числе обсуждался и туристический потенциал территории. В частности, речь зашла о работе базы отдыха «Отрада», расположенной в хвойном массиве в поселке Ягодная Поляна.



В 2022 году база приняла почти 4 тысячи отдыхающих, это вдвое больше, чем годом ранее. По поручению Артёма Здунова базу отдыха проинспектировал врио Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин. Он отметил, что на базе созданы все условия для комфортного размещения гостей, в том числе для зимнего отдыха. Здесь есть настоящая ледовая горка, каток, пункт проката спортивного инвентаря для зимних развлечений на свежем воздухе - коньки, лыжи, тюбинги.



Стоит отметить, что «Отрада» находится неподалеку от Центра национальной культуры в Теризморге, вблизи популярных туристских маршрутов, включая национальный маршрут «Зов Торамы», на направлении Саранск-Темников. База находится на берегу реки Сивинь, на ее территории есть два пруда.



В декабре 2022 года «Отрада» была отмечена на республиканском предпринимательском форуме «Территория бизнеса» в номинации «Индустрия туризма и гостеприимства». В этом году предприятие претендует на получение льготного проектного займа через региональный Фонд поддержки предпринимательства РМ.

Артём Здунов подчеркнул, что такие точки туристического притяжения должны иметь хорошую транспортную доступность для жителей и гостей республики. Сейчас к базе отдыха ведет лишь грунтовая дорога, поэтому профильному министерству регионального правительства поручено рассмотреть варианты решения этой проблемы.