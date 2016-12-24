Пенсионерка из Рузаевки перевела на счета мошенников 2 миллиона 305 тысяч рублей

В Мордовии сотрудники полиции выясняют обстоятельства мошенничества, совершенного в отношении 64-летней жительницы города Рузаевки. Пожилая женщина сообщила стражам правопорядка, что после общения с неизвестными по телефону она лишилась 2 миллионов 305 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, ей на мобильный телефон в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Мужчина пояснил, что в эти минуты злоумышленники пытаются похитить с банковской карты ее накопления. Он убедил женщину снять сбережения и перевести их на «безопасный» счет. Не сомневаясь, что общается с представителем финансового учреждения, жительница Рузаевки обналичила 305 тысяч рублей и через терминал в банке перевела их на продиктованные счета.

Но «раскрутка» продолжилась. Женщине сообщили, что кто-то пытается еще и оформить от ее имени кредит. Для предотвращения несанкционированных действий ей посоветовали следовать инструкциям. «Специалист» рекомендовал действовать на опережение злоумышленников и взять заем, который сразу же перевести на специальный счет. Женщина быстро оформила онлайн-кредит на сумму 2 миллиона рублей, перевод которых осуществила по указанным жуликами реквизитам.

В полицию жертва омана обратилась только на следующий день, когда осознала, что действовала под управлением мошенников. В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к преступлению.