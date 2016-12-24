В поселке Торбеево отремонтируют автомобильную дорогу по улице Луговая

В 2023 году в рабочем поселке Торбеево обновят дорогу по улице Луговая. Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Содействие».

В настоящее время уже заключен муниципальный контракт на сумму 31 435 620 рублей. Подрядчиком определена организация АО «Мордовавтодор». Работы планируется завершить до 1 сентября 2023 года. По словам главы администрации Торбеевского городского поселения Александра Балашова, капитальный ремонт начнется сразу, как позволят погодные условия.



Напомним, в прошлом году в рабочем поселке Торбеево провели ремонтные работы на пяти улицах. Обновили участки дорог по ул. Б. Хмельницкого и ул. Водная. Отремонтировали автодорогу по ул. Рабочая, а также 2 и 3 участки по ул. Советская. Сделали подъездную дорогу к многоквартирным домам №6, 8, 19, 20 по ул. 2-й микрорайон.