Глава Мордовии внес кандидатуру Дмитрия Позднякова на пост Председателя Правительства РМ

Репортер

В Государственном Собрании РМ идет подготовка к очередной сессии, которая состоится 23 января в Саранске.

Как отмечается, депутаты рассмотрят кандидатуру Дмитрия Позднякова, внесенную Главой Мордовии для согласования на пост Председателя Правительства РМ.

Отметим, что 42-летний уроженец Кочкуровского района Дмитрий Поздняков является генеральным директором успешной агрофирмы «Норов», сыном председателя правления группы компаний «Норов» и депутата Госсобрания РМ Александра Позднякова.

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