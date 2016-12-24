Глава Мордовии внес кандидатуру Дмитрия Позднякова на пост Председателя Правительства РМ

Мордовия, что творилось?
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В Государственном Собрании РМ идет подготовка к очередной сессии, которая состоится 23 января в Саранске.
Как отмечается, депутаты рассмотрят кандидатуру Дмитрия Позднякова, внесенную Главой Мордовии для согласования на пост Председателя Правительства РМ.
Отметим, что 42-летний уроженец Кочкуровского района Дмитрий Поздняков является генеральным директором успешной агрофирмы «Норов», сыном председателя правления группы компаний «Норов» и депутата Госсобрания РМ Александра Позднякова.
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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