В мордовской колонии сидельцы выходят на волю с дипломами персональных тренеров по фитнесу и бодибилдингу

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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В исправительной колонии №5 УФСИН по РМ состоялось вручение дипломов осужденным о профессиональной переподготовке. Получить среднее специальное или высшее, а также дополнительное образование заключенные имеют возможность благодаря современным дистанционным образовательным технологиям.
Как сообщается, в колонии № 5 по программе дополнительного образования в последнее время обучались трое осужденных. За 258 академических часов учебная программа была ими успешно освоена. В итоге, сидельцам были вручены дипломы о профессиональной переподготовке в АНО Институт непрерывного образования «Профессионал» по направлениям кадровый менеджмент, инструктор групповых программ фитнес-индустрии, персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу.
Электронное платформенное обучение позволяет заключенным дистанционно учиться даже в вузах Москвы и получить диплом установленного Федеральным органом исполнительной власти образца по целому ряду направлений. Среди них - менеджмент, психология, экономика, юриспруденция, государственное и муниципальное управление, логистика, информатика. Имеется также широкий выбор образовательных программ различных уровней по высшему, среднему специальному и дополнительному образованию.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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