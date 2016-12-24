В Мордовии откроется региональное отделение Федерального института промышленной собственности

В республике уже функционирует десять Центров поддержки технологий и инноваций в рамках реализации совместного проекта Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Их основная деятельность сосредоточена на проведении образовательных мероприятий и консультационной поддержке. Для формирования комплексной экосистемы защиты результатов интеллектуальной деятельности в регионах было принято решение о создании в Мордовии Приволжского регионального отделения Федерального института промышленной собственности.

Региональное отделение создается по инициативе Правительства РМ при поддержке Совета по интеллектуальной собственности Совета Федерации. На данном этапе в нем будет открыт отдел экспертизы заявок на товарные знаки. Позже планируется открытие отделов экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, а также направления по подготовке патентных ландшафтов.

«Открытие Филиала ФИПС позволит сформировать инновационную систему региона в целом. Для университета это прекрасная возможность трудоустройства наших выпускников в Мордовии. Совместно с ФИПС у нас создан Учебный центр по интеллектуальной собственности, где разные категории слушателей проходят повышение квалификации по интеллектуальной собственности. Открытие филиала ФИПС позволит увеличить возможности этого учебного центра и разнообразить спектр программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по интеллектуальной собственности», — прокомментировала директор департамента инноваций МГУ им. Н.П. Огарева Ирина Гвоздецкая.

В связи с открытием регионального филиала ФИПС открывается набор на обучение экспертов ФИПС и открыт конкурс на должность руководителя регионального подразделения. Требования к допуску на конкурс экспертов – законченное высшее образование, резюме. На конкурс руководителя регионального подразделения - высшее образование, опыт работы на руководящих должностях, резюме. В случае заинтересованности, можно заполнить анкету Анкета Филиал Фипс.docx - Яндекс Документы (yandex.ru)