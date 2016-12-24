Следователи СК устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Атяшевском районе

Сотрудниками Следственного комитета по РМ проводится процессуальная проверка по факту смерти 54-летнего мужчины.

Установлено, что тело погибшего в собственном доме в селе Алово обнаружил родственник днем 17 января 2023 года. По предварительным данным, мужчина скончался от отравления угарным газом.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.