В Саранске руководитель АНО в суде ответил за мошенничество с деньгами нацпроекта

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Суд в столице Мордовии вынес приговор по уголовному делу в отношении 57-летнего директора Автономной некоммерческой научно-образовательной организации «Центр профессиональной подготовки». Он признан в мошенничестве с деньгами нацпроекта
По информации прокуратуры РМ, судом было установлено, что фигурант уголовного дела используя свое служебное положение в декабре 2019 года похитил бюджетные денежные средства, выделяемые в рамках национального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».
Так, в 2019 году между возглавляемой им организацией и ООО «ЭМ-Пласт» были заключены договора на профессиональное обучение шести работников фирмы. По указанию директора были оформлены все необходимые документы о прохождении работниками обучения и направлены в региональное Министерство социальной защиты, труда и занятости населения. Но фактически данные граждане в АНО «ЦПП» не обучались.
На основании отчетных документов «Центру профессиональной подготовки»были перечислены денежные средства в сумме 138 тыс. рублей, которыми подсудимый распорядился по собственному усмотрению. Минсоцзащиты РМ этой махинацией с фиктивным обучением был причинен материальный ущерб
Вину в совершенном преступлении фигурант признал и раскаялся в содеянном, материальный ущерб возместил. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с лишением права заниматься педагогической и образовательной деятельностью в коммерческих организациях, связанной с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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