На дороге Саранск - Рузаевка рейсовый автобус насмерть сбил 40-летнего мужчину

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 18 января в 18:20 на 12 км автодороги  Саранск – Рузаевка 48-летний водитель автобуса «ПАЗ» (стаж с 1992 г.) совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы. У водителя автобуса взята кровь на анализ.

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