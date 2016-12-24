В Кочетовской средней школе Инсарского района появится «Точка роста»Социум
В этом году в рамках регионального проекта «Современная школа» будет открыт шестой в Инсарском районе центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на безе Кочетовской средней школы.
По проекту «Успех каждого ребенка» запланирован ремонт спортзала и приобретение оборудования для Инсарской средней школы № 1, а по проекту «Цифровая образовательная среда» ожидается оснащение новым компьютерным оборудованием двух сельских средних школ – Нововерхисской и Сиалпятинской.
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в первом квартале 2023 года в Инсаре введут в эксплуатацию трехэтажный дом по улице Советская. Его жильцами станут граждане, проживающие в трех многоэтажных домах, признанных аварийными.
Также по программе «Стимулирование развития жилищного строительства» в райцентре возведут автомобильную дорогу по улице 65 лет Победы. Запланировано строительство водопроводной сети от пересечения улиц Бибишева и Ленина до жилого дома № 70 по улице Советской.
В рамках проекта «Дорожная сеть» на территории Инсарского района планируется провести капремонт нескольких автомобильных дорог регионального значения: Кочетовка–Лухменский Майдан, Инсар–Шадымо-Рыскино протяженностью 7,1 км, Сиалеевская Пятина–Кашаево и участка дороги Рузаевка–Ковылкино–Торбеево в районе села Александровка.
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