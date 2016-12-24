В Лямбирском районе в этом году капитально отремонтируют дороги

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Лямбирском районе в 2023 году будет отремонтировано 16 км дорог. Это - Саранск–Б.Березники до села Скрябино, от трассы Саранск–Нижний Новгород до села Смольково, от трассы Саранск–Ульяновск до села Михайловка, а также завершится ремонт дороги до деревни Щербаково.

Кроме того, будет отремонтировано 5 км дорог в Лямбире по улицам 40 лет Победы и Комсомольская, в селе Берсеневка по ул. Совхозная, в селе Александровка по ул. 50 лет Победы, в д. Суркино по ул. Молодежная, а также проведут ремонт подъездов к селу Татарская Свербеевка и к деревне Блохино. Общая сумма расходов на эти цели составит 42 миллионов рублей.

Также,в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Большая Елховка капитально отремонтируют Дом культуры, детский сад, проведут канализационные и оптико-волоконные сети. Стоимость всех работ составит 191,7 милллионов рублей.

Кроме того, в этом году завершится асфальтирование трех улиц в селе Лямбирь: Луговой, Аграрной, 70 лет Победы. Стоимость работ составит 49 млн руб. Начнется строительство автодороги в селе Лямбирь по улицам Салимова, Усманова, Заречная, Маринова, Западная.

При этом, планируется произвести капитальный ремонт спортзала Лямбирской школы № 2 и спортивных сооружений в Лямбирской школе № 1, а к августу завершить капитальный ремонт Большеелховской и Александровской школ.