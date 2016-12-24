Принято решение о возведении мемориального комплекса «Сурский рубеж» в Большеберезниковском районе

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 января в Москве встретился с заместителем председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко. Главной темой встречи стало создание мемориального комплекса «Сурский рубеж».
Артём Здунов и Николай Овсиенко обсудили итоговую архитектурно-художественную концепцию мемориала, которая ранее была выбрана по итогам открытого конкурса, проведенного РВИО.
Отдельное внимание уделили художественному горельефу, в оформлении которого будут использованы изображения реальных тружеников тыла – уроженцев Мордовии.
В 2023 году планируется разработать проектную документацию, приступить к общестроительным работам, а в следующем году – завершить общестроительные и благоустроительные работы, а также создать художественные элементы мемориала.
Мемориальный комплекс будет возведен в Большеберезниковском районе Мордовии неподалеку от моста через р. Сура и исторического места строительства оборонительного рубежа.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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