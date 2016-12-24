В Мордовии МЧС предупреждает о надвигающейся метели

По информации МЧС по РМ, 19 января по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в дневные часы местами на территории республики ожидается метель.

При этом, температура воздуха днем составит близкие к околонулевым значениям - минус 2-5 градусов Цельсия.