В Мордовии МЧС предупреждает о надвигающейся метели

Развитие аграрного сектора
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По информации МЧС по РМ, 19 января по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в дневные часы местами на территории республики ожидается метель.
При этом, температура воздуха днем составит близкие к околонулевым значениям - минус 2-5 градусов Цельсия.
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В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
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