В Мордовии МЧС предупреждает о надвигающейся метели

Репортер

По информации МЧС по РМ, 19 января по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в дневные часы местами на территории республики ожидается метель.

При этом, температура воздуха днем составит близкие к околонулевым значениям - минус 2-5 градусов Цельсия.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мордовия, что творилось?

Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов

«Елка желаний»

Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»

1
Заказать рекламу
1
1
1