В Саранске супружескую пару отправил в колонию за незаконное приобретение и хранение наркотиков

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В столице Мордовии суд огласил приговор супружеской паре из Ардатовского района республики. Ранее судимые жители региона-13 были признанны виновными в незаконном приобретении и хранении без цели сбыт наркотических средств в крупном размере.
В ходе расследования было установлено, что в июле прошлого года сидящие на наркоте супруги по интернету приобрели наркотическое средство общей массой не менее 1,19 гр. Запрещенное вещество сотрудниками полиции было обнаружено и изъято из кармана рюкзака женщины в ходе проведения сотрудниками личного досмотра.
Как сообщает прокуратура РМ, приговором суда глава семейства был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его жене с учетом того, что она совершила преступление в период отсрочки наказания, отмерили 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
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