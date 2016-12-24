В Саранске супружескую пару отправил в колонию за незаконное приобретение и хранение наркотиков

В столице Мордовии суд огласил приговор супружеской паре из Ардатовского района республики. Ранее судимые жители региона-13 были признанны виновными в незаконном приобретении и хранении без цели сбыт наркотических средств в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что в июле прошлого года сидящие на наркоте супруги по интернету приобрели наркотическое средство общей массой не менее 1,19 гр. Запрещенное вещество сотрудниками полиции было обнаружено и изъято из кармана рюкзака женщины в ходе проведения сотрудниками личного досмотра.

Как сообщает прокуратура РМ, приговором суда глава семейства был осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его жене с учетом того, что она совершила преступление в период отсрочки наказания, отмерили 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.