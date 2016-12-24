Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Саранске

Мордовия, что творилось?
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Глава Мордовии Артём Здунов в своих аккаунтах в социальных сетях сообщил, что в Саранске завершены ремонтные работы газопроводов, поврежденных при прокладке сетей «Горводоканалом». При этом, руководитель республики указал: «В причинах аварии обязательно разберёмся, к виновным будут применены соответствующие меры».
Прокуратура Мордовии уже организовала проверку в связи с произошедшим коммунальным ЧП. По информации надзорного ведомства, предварительно установлено, что 17 января при производстве работниками саранского «Горводоканала» ремонтных работ в районе дома № 27 по улице Пролетарская был поврежден газопровод. В результате произошло аварийное отключение от газоснабжения 7 многоквартирных домов по ул. Пролетарская и ул. Советская, а также 110 частных жилых домов по ул. Революционная.
В ходе проверки, проведение которой поручено прокурорам Ленинского и Октябрьского районов Саранска, будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами требований федерального законодательства.
Сейчас поступление газа в квартиры и дома проходит под контролем специалистов «Газпрома Газораспределения Саранск». Если необходима дополнительная проверка газового оборудования, об этом можно сообщить по телефонам 24-07-07, 29-36-46, либо 104 с мобильного.
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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