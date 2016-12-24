Пенсионерка из Саранска отдала жуликам 200 тысяч рублей для спасения «внучки»

В столице Мордовии возбуждено очередное уголовное дело по факту «аварийного» мошенничества. Жертвой телефонного обмана стала 82-летняя пенсионерка, отдавшая аферистам 200 тысяч рублей для спасения внучки от уголовного преследования за совершенное ДТП.

По информации МВД по РМ, днем на стационарный телефон пожилой женщины поступил звонок якобы от ее внучки. Девушка сообщила, что на своем автомобиле сбила девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте. С серьезными травмами несовершеннолетняя была госпитализирована, ей требовалась срочная операция.

Потом к разговору подключился «следователь», который подтвердил правдивость изложенной информации. Рыдающая «внучка» попросила у пожилой женщины 1 миллион рублей, чтобы передать деньги родственникам девочки и избежать уголовной ответственности. Испуганная пенсионерка сообщила, что у нее дома есть только 200 тысяч рублей.

По указанию «следователя» потерпевшая сложила деньги в пакет с личными вещами и передала подъехавшему к ее дому незнакомому молодому человеку. Самостоятельно связываться с родными пенсионерка не стала, поскольку злоумышленники запретили ей пользоваться стационарным и мобильным телефонами.

Но через некоторое время ей позвонила дочь, от которой пожилая женщина и узнала, что стала жертвой мошенников. О случившемся родственники незамедлительно сообщили в полицию.

В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.