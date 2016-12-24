В ДТП на трассе в Мордовии погибла молодая женщина

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По информации Госавтоинспекции республики, трагический дорожный инцидент случился 17 января в Чамзинском районе.
В 15:55 на автодороге Саранск – Сурское – Ульяновск 32-летняя женщина с небольшим стажем вождения (с 2019 года), управляя автомобилем «Хендэ Солярис», не обеспечила безопасный скоростной режим, не справилась с рулевым управлением и выехала на полосу встречного движения. Здесь иномарка попала под «КАМАЗ», который передвигался по своей полосе.
В результате ДТП водитель «Хендэ Солярис» скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель грузовика трезв.
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