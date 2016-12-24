Жители аварийных домов в Рузаевке переселяются в новое жилье

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Рузаевке для жителей аварийных домов построен 70-квартирный дом по ул. К. Маркса, 90. Новоселье справят 143 человека, некоторые из них проживали в домах без удобств, которым более 100 лет.

Также завершаются работы в 64-квартирном доме по той же улице, где в настоящее время строители перешли к внутренней отделке помещений. Он будет введен в эксплуатацию в мае 2023 года.

В ближайшее время смогут заселиться в новое жилье еще 18 рузаевцев. Для них приобретено 6 квартир в новостройке на ул. Фадеева.

Отметим, что программа будет продолжена и жители города железнодорожников, чьи дома признаны аварийными до 2017 года, получат новое жилье. Кроме того, Президент России Владимир Путин продлил программу расселения, которая охватит многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания в 2017-2022 годах.