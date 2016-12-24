В Мордовии росгвардейцы обеспечат безопасность Крещенской ночи

В ночь с 18 на 19 января сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Республике Мордовия заступят на дежурство совместно с подразделениями органов внутренних дел и экстренными службами.

К местам проведения торжественных богослужений и купания граждан, посвященных православному празднику Крещения Господня, будут приближены маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство на территории региона.

С целью наиболее эффективного обеспечения общественной безопасности в территориальном управлении Росгвардии организован круглосуточный мониторинг состояния оперативной обстановки.