Житель Саранска перечислил мошенникам 2,5 миллиона рублей

Очередной обманутый аферистами житель Мордовии обратился за помощью в правоохранительные структуры. Под воздействием махинаторов мужчина залез в огромные долги, и перевел все собранные деньги на счета дистанционных жуликов.

Как рассказал потерпевший, 12 января ему позвонил якобы полицейский и сообщил, что неизвестная гражданка, представляясь родственницей и ссылаясь на его болезнь, с помощью паспортных данных потерпевшего хочет оформить от его имени кредит.

После этого с жителем Саранска связалась такая же фальшивая, как и полицейский, сотрудница банка, которая доя «достоверности» отправила ему фотографию своего «служебного удостоверения». Когда жертву убедили в «правдивости» всей информации, махинаторы начали раскрутку.

По инструкциям мошенников, для предотвращения несанкционированных манипуляций с финансами мужчине требовалось оформить несколько кредитов. При этом ему систематически перезванивала мнимая сотрудница банка, которая прислала нашему земляку список финансовых организаций и суммы, которые якобы уже получила от его имени злоумышленница.

В итоге, следуя указаниям разводил, житель Саранска отправился в кредитно-финансовые организации, где в течение нескольких дней оформил на себя несколько кредитов на общую сумму более 2 миллионов рублей. Кроме того, он взял в долг у знакомых еще 400 тысяч. Все денежные средства через банкомат доверчивый товарищ перечислил на какие-то левые счета.

По словам мужчины, работники банков неоднократно интересовались у него, не поступали ли ему подозрительные звонки. Однако он стойко не разглашал «оперативную информацию» и заверял, что все в порядке.

Аферисты настолько обнаглели, что попытались вытянуть у выжатой «досуха» жертвы еще сколько-нибудь средств - под предлогом, что злоумышленница пытается оформить кредит и на его супругу, в связи с чем требуется повторить все по второму кругу.

Мужчина тогда решил рассказать о произошедшем жене, которая посоветовала ему обратиться в полицию.