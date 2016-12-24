В Саранске устанавливаются обстоятельства ДТП с участием маршрутки и иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, утром 17 января в Саранске на перекрестке улиц Победы – Коваленко произошло столкновение микроавтобуса, следовавшего по 16 маршруту, и автомобиля «Хендай Акцент».

В момент ДТП в маршрутке находилось 13 пассажиров. По имеющейся информации, никто из них за медицинской помощью не обращался. Водитель «Хендай Акцент» с различными травмами был доставлен в лечебное учреждение.