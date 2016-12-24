88-летняя жительница Мордовии погибла под колесами автомобиля

Дорожное происшествие, унесшее жизнь пожилой сельской жительницы, случилось в Торбеевском районе республики утром 16 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в 07:40 на автодороге М-5 «УРАЛ» 43-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» совершил наезд на 88-летнюю пенсионерку, переходившую проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. У водителя взята кровь на анализ. По данным ГИБДД, в 2022-2023 гг. он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.