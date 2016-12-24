Военный учебный центр Мордовского университета разместится в корпусе № 17

Развитие инфраструктуры МГУ им. Огарева Глава Мордовии обсудил с заместителем Министра науки и высшего образования РФ Айратом Гатиятовым

16 января в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Министра науки и высшего образования РФ Айрата Гатиятова. В обсуждении вопросов развития инфраструктуры МГУ им. Н.П. Огарева принял участие ректор Дмитрий Глушко.



Речь шла о продолжении работ по капитальному ремонту учебного и жилого фонда университета. По словам Артёма Здунова удалось договориться о завершении капитального ремонта двух университетских общежитий в этом году, в планах отремонтировать еще четыре.



«Обсудили работу военного учебного центра при университете. Он разместится в корпусе № 17, который отремонтировали в прошлом году. А также запланировали ремонт медицинской поликлиники при вузе и воссоздание усадьбы Николая Платоновича Огарева в селе Старое Акшино», - прокомментировал итоги встречи Глава Мордовии.