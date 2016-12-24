В Ардатовской школе Дубенского района откроется «Точка роста»

В рамках реализации национального проекта «Образование» в Дубенском районе в 2022 году на базе Красинской средней общеобразовательной школы открыт центр образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста». На 2023 год запланировано открытие подобного центра в Ардатовской средней общеобразовательной школе.

Также в районе в 2022 году отремонтирована автомобильная дорога «г. Саранск - р.п Сурское - с. Чеберчино - с. Енгалычево» протяженностью 7,9 км. Стоимость проекта составила 202 млн рублей.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в Петровском ФАПе провели капитальный ремонт. Дубенская районная больница получила новую автомашину «Скорой помощи». В рамках программы «Земский фельдшер» в Чиндяновский ФАП поступил на работу фельдшер.