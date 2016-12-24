В Республиканском лицее для одаренных детей откроется отделение «Движения Первых»

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В Республиканском лицее для одаренных детей состоится торжественное открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
На первом заседании учащиеся, преподавательский состав, администрация лицея и приглашенные гости познакомятся с инициативами школьников и студентов по 12 направлениям, которые выбрали делегаты на I Съезде Российского движения детей и молодежи. Среди них – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.
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Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
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