В Республиканском лицее для одаренных детей откроется отделение «Движения Первых»

В Республиканском лицее для одаренных детей состоится торжественное открытие первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

На первом заседании учащиеся, преподавательский состав, администрация лицея и приглашенные гости познакомятся с инициативами школьников и студентов по 12 направлениям, которые выбрали делегаты на I Съезде Российского движения детей и молодежи. Среди них – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.