Ковылкинская ЦРБ пополнилась новым медицинским оборудованием

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» оборудование Ковылкинской районной больницы пополнилось аппаратом компьютерной томографии, мощным микроскопом для химлаборатории, аппаратурой для ультразвукового исследования, системой для реанимационного отделения и другой медицинской техникой.

Отметим, что Ковылкинская ЦРБ обслуживает население, в том числе и Кадошкинского района, а компьютерную томографию проводят жителям Торбеевского, Атюрьевского, Зубово-Полянского, Темниковского и Теньгушевского районов.

По словам медиков, новый аппарат КТ делает снимки в 16 срезах, технически исследование занимает всего две минуты. За рабочую смену в 6 часов специалисты успевают провести исследования 25 пациентам. Еще одно преимущество нового оборудования – возможность осмотра пациентов с большим весом (до 220 кг), тогда как ранее такой возможности не было, и обследуемых отправляли в Саранск.

Также с октября прошлого года пациенты ковылкинской ЦРБ имеют возможность пройти ультразвуковое исследование на новом аппарате УЗИ. Оборудование позволяет проводить эхокардиографию детей и взрослых, эхокардиографические исследования с использованием УЗ-контрастов, стресс-эхокардиографию, ангиологию, транскраниальные исследования структур и сосудов, а также близко расположенных органов и поверхностных структур, органов брюшной полости, проводить исследования в акушерстве, гинекологии, урологии, педиатрии, неонатологии.

В отделение реанимации ковылкинской ЦРБ поступил аппарат искусственной вентиляции легких Ритм-200. Техника экспертного класса для респираторной поддержки объединяет oптимальнo сбалансирoванныe сoврeмeнныe тeхнoлoгии, интеллектуальные режимы ИВЛ, мoдyльный мoнитoринг жизнeнных фyнкций и интyитивнo пoнятный сeнсoрный интeрфeйс. В аппарат встроена высокoпроизводитeльная тyрбина, кoтoрая пoзвoляeт oсyщeствлять рeспиратoрнyю пoддeржy пациeнта без пoдачи сжатых газoв и прoвoдить вeнтиляцию oкрyжающим вoздyхoм. Энeргoнeзависимая память пoзвoляeт хранить мoнитoрирyeмыe данныe и сoдeржит жyрнал сoбытий, в кoтoрoм oтoбражаются всe измeнeния парамeтрoв вeнтиляции и вoзникшиe трeвoги.