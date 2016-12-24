В Саранске двум парням дали длительные тюремные сроки за «нарко-дебют»

Мордовия, что творилось?
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В Мордовии двое молодых людей, 1990 года рождения, выслушали приговор суда за покушение на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и в значительном размере. Парни попались правоохранителям в самом начале своей «нарко-карьеры».
Как было установлено в ходе расследования, летом 2022 года приятели вышли на некоего организатора наркобизнеса (уголовное дело в отношении «оптовика» выделено в отдельное производство) и договорились о своей «работе» закладчиками наркоты.
5 июля 2022 года на автомобиле «ВАЗ-2110» они забрали из тайника, оборудованного в лесополосе в Лямбирском районе, наркотическое средство мефедрон общей массой не менее 43,17 граммов, которое в тот же день принесли в квартиру и расфасовали по сверткам. В последующем, находясь вблизи села Атемар, они сделали не менее 40 закладок с «синтетикой», после чего были задержаны сотрудниками УНК республиканского МВД.
В ходе дознания выяснилось, что за каждую закладку им полагалась оплата в размере от 600 до 800 рублей в зависимости от массы спрятанного наркотика. Организатору для подтверждения выполненной задачи требовалось высылать фото на местности с указанием гео-метки тайника.
Свою вину в совершенном преступлении подсудимые признали полностью. Приговором суда в зависимости от роли каждого они были осуждены на 8 лет 6 месяцев и 9 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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