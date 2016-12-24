36-летний житель Мордовии ответит в суде за финансирование террористической деятельности

Школьница София Шишкаева встретилась с Главой Мордовии
Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по РМ установили, что в период с мая 2014 года по июнь 2019 года житель республики перечислил по системе быстрых платежей через третьих лиц денежные средства в сумме 8 250 долларов США и 81 765 рублей своему заграничному родственнику. Тот находился на территории одной из стран Ближнего Востока и принимал участие в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена на территории РФ).
Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Поделиться в соц. сетях:
Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей