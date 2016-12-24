36-летний житель Мордовии ответит в суде за финансирование террористической деятельности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ по РМ установили, что в период с мая 2014 года по июнь 2019 года житель республики перечислил по системе быстрых платежей через третьих лиц денежные средства в сумме 8 250 долларов США и 81 765 рублей своему заграничному родственнику. Тот находился на территории одной из стран Ближнего Востока и принимал участие в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламская партия Туркестана» (деятельность запрещена на территории РФ).

Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.