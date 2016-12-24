Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Мордовии ответит на вопросы граждан

17 января в 11:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков расскажет об эпидемиологической ситуации в регионе.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом – https://clck.ru/33H8Pc либо во время трансляции.