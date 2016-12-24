Жителям Саранска предлагается экологично утилизировать новогодние елки

Региональный оператор по обращению с отходами в РМ «РЕМОНДИС Саранск» при поддержке Администрации города проводит акцию по утилизации новогодних елок, которая началась со встречи старого Нового года и продлится до конца января!

Как сообщается, елки для последующей утилизации можно принести на следующие контейнерные площадки города:

Центр:

ул.Володарского, 92

ул.Пролетарская,92а

ул.Ботевградская, 89

ул.Мордовская 35/232

ул.Демократическая, 48

ул.Лесная, 9

ул.Васенко 7г

Юго-запад:

ул.Фурманова, 58

ул.Щорса, 43

ул.Комарова, 10

ул.50 лет Октября пр, 20

ул.Попова, 66

Химмаш:

ул.Лихачева, 33

ул.Т.Бибиной, 34

ул.Сущинского, 7

пр.Российской Армии, 18

ул.Волгоградская, 85

ул.70 лет Октября, 65

ул.Гожувская, 41

Светотехстрой:

ул.Миронова, 11

ул.Победы, 13

ул.Пушкина, 8

ул.Веселовского 58

ул.Есенина, 20

ул.60 лет Октября пр, 33

Елки будут собраны региональным оператором и направлены на линию компостирования для утилизации. Так елки не попадут на мусорный полигон, а станут полезным удобрением-компостом, который будет применен для повышения плодородия земли при выращивании растений.

При этом указывается, что на елке не должно быть остатков украшений, мишуры и гирлянд, не надо связывать дерево, обматывать скотчем, упаковывать в пакеты и пленку! Елку не надо класть в контейнер, просто оставьте ее рядом.