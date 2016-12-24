Жителям Саранска предлагается экологично утилизировать новогодние елки

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Региональный оператор по обращению с отходами в РМ «РЕМОНДИС Саранск» при поддержке Администрации города проводит акцию по утилизации новогодних елок, которая началась со встречи старого Нового года и продлится до конца января!
Как сообщается, елки для последующей утилизации можно принести на следующие контейнерные площадки города:
Центр:
ул.Володарского, 92
ул.Пролетарская,92а
ул.Ботевградская, 89
ул.Мордовская 35/232
ул.Демократическая, 48
ул.Лесная, 9
ул.Васенко 7г
Юго-запад:
ул.Фурманова, 58
ул.Щорса, 43
ул.Комарова, 10
ул.50 лет Октября пр, 20
ул.Попова, 66
Химмаш:
ул.Лихачева, 33
ул.Т.Бибиной, 34
ул.Сущинского, 7
пр.Российской Армии, 18
ул.Волгоградская, 85
ул.70 лет Октября, 65
ул.Гожувская, 41
Светотехстрой:
ул.Миронова, 11
ул.Победы, 13
ул.Пушкина, 8
ул.Веселовского 58
ул.Есенина, 20
ул.60 лет Октября пр, 33
Елки будут собраны региональным оператором и направлены на линию компостирования для утилизации. Так елки не попадут на мусорный полигон, а станут полезным удобрением-компостом, который будет применен для повышения плодородия земли при выращивании растений.
При этом указывается, что на елке не должно быть остатков украшений, мишуры и гирлянд, не надо связывать дерево, обматывать скотчем, упаковывать в пакеты и пленку! Елку не надо класть в контейнер, просто оставьте ее рядом.
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