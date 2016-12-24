Школьница София Шишкаева встретилась с Главой Мордовии

В канун старого Нового года София Шишкаева из города Ковылкино встретилась с Главой Мордовии. София - активный волонтер движения «Молодежь Мордовии». У девочки хватает времени и на учебу, и на занятия спортом, и на участие в конкурсах. И везде она - в числе первых. За помощь по сбору посылок для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, ее наградили благодарностью главы Ковылкинского района.



Перед Новым годом София отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым. Вскоре девочке предложили принять участие в заседании Молодежного парламента, которое состоялось в Доме Республики. А после заседания Софию пригласили в рабочий кабинет Главы Мордовии.

«Я был очень удивлен - никогда не приходилось еще исполнять такие желания от детей, - признался Артём Здунов, встречая Софию и ее маму Оксану Анатольевну. - Очень рад встретиться с вами».

Глава Мордовии попросил Софию поделиться впечатлениями о заседании Молодежного парламента.

«Мне очень понравилось, что каждый из молодых людей мог высказаться по тем вопросам, которые его интересуют. Это здорово!» - сказала десятиклассница.

«Для нас принципиально важно слышать мнение молодежи. Эта работа в республике сдвинуласьс мертвой точки, от молодых ребят сейчас пошли инициативы, и мы их поддерживаем», - подчеркнул Артём Здунов.



В беседе за чашкой чая София рассказала, чем увлекается, показала свои работы, с одной из них она победила в международном фотоконкурсе.

Еще одной темой разговора стала помощь военнослужащим. Девочка активно в этом участвует, собирает посылки для наших бойцов. «Отправляем чай, сладости, домашнее варенье и все, что требуется», - сказала он.

Артём Здунов поблагодарил школьницу и всех волонтеров за эту работу, подчеркнул, что это большая и нужная поддержка. «В республике действует также единый благотворительный фонд для помощи нашим бойцам, мы оперативно реагируем на их запросы и отправляем им все необходимое. Это важно, что вместе мы делаем одно большое общее дело», - сказал Глава Мордовии.

Встреча состоялась в канун старого Нового года - Артём Здунов передал школьнице подарки. «Пусть Новый год принесет вашей семье только хорошее!», - сказал руководитель республики.