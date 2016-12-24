В Саранске суд конфисковал в доход государства автомобиль виновника «пьяного» ДТП

Вечером 21 ноября прошлого года на автодороге Саранск – Кочкурово 35-летний водитель автомашины «Рено Флюенс», двигаясь в сторону Саранска не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь произошло столкновение иномарки с «Ладой Калина», после чего «Рено Флюенс» отбросило еще и на автомашину «Дэу Нексиа» (ее 63-летний водитель с множественными травмами был госпитализирован в больницу).

Как отмечалось в сообщении Госавтоинспекции, по результатам освидетельствования было установлено, что водители автомашин «Лада» и «Дэу» находились за рулем трезвыми. А вот 35-летний виновник ДТП отказался от прохождения проверки на состояние опьянения. При этом, он уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, и срок лишения еще не истек. Соответственно, на мужчину возбудили уже уголовное дело за повторную езду «под градусом».

По информации из Октябрьского суда Саранска, безрассудный автомобилист при рассмотрении своего дела вину признал в полном объеме. При назначении наказания суд это учел в качестве смягчающих обстоятельств, а также чистосердечное раскаяние, принесение публичных извинений за свои действия, имеющиеся у фигуранта заболевания и наличие двоих малолетних детей. В этой связи наказание оказалось для него не слишком суровым - 200 часов обязательных работ и лишение прав на 2 года. Суд также конфисковал в доход государства автомобиль любителя лихих заездов.