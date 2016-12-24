В Кочкуровском районе капитально отремонтируют детскую музыкальную школу и сельский клуб

Социум

В 2023 году в Кочкуровском районе планируется строительство 4 новых дорог в селе Булгаково и ремонт 6 дорог в селах Качелай, Семилей и Кочкурово, а также ремонт 3 региональных дорог: Саранск-Кочкурово, Семилей-Н.Турдаки, Сабаево-М.Давыдово-Качелай. Всего в нормативное состояние будет приведено 19 км дорог.

По нацпроекту «Культура» будет проведен капитальный ремонт Кочкуровской детской музыкальной школы и Подлеснотавлинского сельского клуба.

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