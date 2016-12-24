В Ковылкине благоустроят центральную площадь

«Все мы гордимся вашим подвигом!»
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ковылкине будет благоустроена центральная площадь по ул. Большевистская. Центр компетенции в сфере ЖКХ и энергетики Республики Мордовия начал совместную работу с городом по реализации проекта «Большая река – связь времен».
До начала подготовки проектно-сметной документации на площади состоялась встреча со всеми городскими коммунальными службами, в ходе которой детально обсуждалось состояние инженерных сетей. При благоустройстве важно комплексно подойти к развитию территории и, в первую очередь, нужно привести в порядок все пролегающие под землей коммуникации, чтобы потом не портить созданную красоту из-за неучтенных на первоначальных этапах моментов.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов