В Ковылкине благоустроят центральную площадь

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Ковылкине будет благоустроена центральная площадь по ул. Большевистская. Центр компетенции в сфере ЖКХ и энергетики Республики Мордовия начал совместную работу с городом по реализации проекта «Большая река – связь времен».

До начала подготовки проектно-сметной документации на площади состоялась встреча со всеми городскими коммунальными службами, в ходе которой детально обсуждалось состояние инженерных сетей. При благоустройстве важно комплексно подойти к развитию территории и, в первую очередь, нужно привести в порядок все пролегающие под землей коммуникации, чтобы потом не портить созданную красоту из-за неучтенных на первоначальных этапах моментов.