Экс-начальник административно-хозяйственного управления саранской мэрии выслушал приговор за хищение бумаги

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Ленинский суд в столице Мордовии вынес приговор бывшему начальнику административно-хозяйственного управления Администрации Саранска 46-летнему Евгению Афошкину. За хищение вверенного имущества он держал ответ по уголовной статье о присвоении.
Как отмечалось в информации из суда, Евгений Афошкин на своей должности в Администрации города трудился девять лет - с 2013-го по март 2022 года. Осенью 2021 года мэрия для своих нужд закупила бумагу «Sveto Copy» в количестве двух тысяч пачек. Часть полученной бумаги Афошкин раздал по отделам Администрации согласно поступившим заявкам, а оставшуюся часть хранил на складе.
Следствие выяснило, что в сентябре 2021 года завхоз Администрации в магазине услышал, как один из посетителей интересовался большим объемом бумаги для офисной техники, но его не устраивала цена. Афошкин перехватил клиента на улице и предложил тому купить у него 670 пачек бумаги «Sveto Copy» с дисконтом - за 95 тысяч рублей. Покупатель согласился – ведь цена за пачку выходила меньше полутора сотен.
Начальник административно-хозяйственного управления взял со склада Администрации обещанную партию бумаги на общую сумму 151 868 рублей и сбагрил незнакомцу за оговоренную сумму.
В информационном сообщении указывалась и одна любопытная деталь. Полученные от продажи похищенной бумаги денежные средства завхоз потратил, в том числе и на размещение спортивных ставок на платформе Winline.
По данным прокуратуры РМ, суд учел смягчающие наказание обстоятельства – явку с повинной, добровольное возмещение ущерба в полном объеме, и назначил бывшему муниципальному чиновнику штраф в доход государства в размере 350 тысяч рублей.
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