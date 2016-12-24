Саранский учитель инвестировал в мошенников 273 тысячи рублей

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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 50-летнего педагога. Об этом сообщает МВД по РМ.
Полицейским мужчина рассказал, что осенью прошлого года в интернете он нашел объявление о возможности дополнительного заработка на электронных торгах. Его интерес к инвестированию в конечном итоге привел к регистрации на интернет-ресурсе, предоставляющим такие услуги. С новым клиентом сразу же связался брокер, пообещавший сопровождение сделок и высокий заработок при выборе правильной стратегии.
Следуя рекомендациям специалиста, педагог из Саранска с октября по декабрь неоднократно пополнял свой депозитный счет, вложив таким образом 273 тысячи рублей. В полицию он обратился после неудачной попытки вывести свои денежные средства.
МВД по РМ напоминает: в настоящее время многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями. Используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, они убеждают граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения, вносить как можно большие суммы на счета.
Если вы хотите принять инвестиционное предложение, обязательно изучите отзывы о брокере, поинтересуйтесь лицензией на оказываемые услуги.
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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
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