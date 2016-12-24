Radisson Hotel & Congress Center Saransk вошел в число лучших отелей России

12 января объявили финалистов главной премии индустрии гостеприимства - Russian Event Awards 2022. Radisson Hotel & Congress Center Saransk стал лучшим в категории 4 звезды в номинации «Лучший бизнес-отель».

Финалисты премии были отобраны аудиторской компанией ДРТ (бывший Deloitte) на основании оценок, выставленных после проверок тайными гостями и членами жюри.

Всего на участие в конкурсе было подано 632 заявок от отелей из разных регионов России. Первый отбор прошел на основании рейтингов, предоставленных системой TrustYou. Во второй тур прошли 364 объекта. На этом этапе требовалось заполнить презентации и выполнить творческое задание - снять видеоролик про отель.

Церемония награждения победителей и финалистов состоится 7 марта в Москве.



Russian Hospitality Awards - премия в области гостиничного бизнеса, которая проводится уже 9 лет. С первого года количество номинантов увеличилось с 320 до 700. Участие для отелей бесплатное. Это принципиальная позиция организаторов Премии, чтобы у всех были абсолютно равные шансы на победу.