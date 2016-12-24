В стоматологической клинике Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева открылcя фантомный класс

Он будет использоваться для обучения студентов специальности «Стоматология», формирования у них мануальных навыков и профессиональных компетенций.

Новый класс оборудован не только обычными денто-моделями челюстей на ортокронштейнах, но и различными тренажерами для эндодонтического лечения, которые необходимы для получения навыков удаления зубов и установки имплантата. Будущие врачи будут работать с полимерными копиями различной степени достоверности и обучаться терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологии.

«Будущие стоматологи, начиная с 1 курса, учатся на моделях челюстей лечить кариес и реставрировать зубы, проводить удаления и снимать оттиски. Новый комфортный фантомный класс позволит проводить различные мастер-классы и для студентов старших курсов, и для клинических ординаторов. Благодарим руководство университета: ректора Дмитрия Глушко и директора медицинского института за помощь в ремонте и оснащении аудитории», — прокомментировала заведующая кафедрой стоматологии медицинского института Анастасия Пурсанова.