В стоматологической клинике Медицинского института МГУ им. Н.П. Огарева открылcя фантомный класс

«Пусть она прослужит как можно дольше!»
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Он будет использоваться для обучения студентов специальности «Стоматология», формирования у них мануальных навыков и профессиональных компетенций.
Новый класс оборудован не только обычными денто-моделями челюстей на ортокронштейнах, но и различными тренажерами для эндодонтического лечения, которые необходимы для получения навыков удаления зубов и установки имплантата. Будущие врачи будут работать с полимерными копиями различной степени достоверности и обучаться терапевтической, ортопедической и хирургической стоматологии.
«Будущие стоматологи, начиная с 1 курса, учатся на моделях челюстей лечить кариес и реставрировать зубы, проводить удаления и снимать оттиски. Новый комфортный фантомный класс позволит проводить различные мастер-классы и для студентов старших курсов, и для клинических ординаторов. Благодарим руководство университета: ректора Дмитрия Глушко и директора медицинского института за помощь в ремонте и оснащении аудитории», — прокомментировала заведующая кафедрой стоматологии медицинского института Анастасия Пурсанова.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов