Страдающий онкологическим заболеванием житель Мордовии полгода не мог получить необходимое лекарство

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Прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан в Ромодановском районе и выявила нарушение.
Было установлено, что инвалид 1 группы, страдающий онкологическим заболеванием, нуждается в приеме жизненно необходимого препарата, но в нарушение требований закона, мужчина более 6 месяцев не обеспечивался лекарством. Рецепт находился на отсроченном обслуживании в аптеке.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить больного необходимым лекарственным препаратом.
Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вмешательства надзорного ведомства инвалид обеспечен лекарством в необходимом количестве.
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