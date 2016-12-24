Страдающий онкологическим заболеванием житель Мордовии полгода не мог получить необходимое лекарство

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства при обеспечении лекарственными препаратами льготных категорий граждан в Ромодановском районе и выявила нарушение.

Было установлено, что инвалид 1 группы, страдающий онкологическим заболеванием, нуждается в приеме жизненно необходимого препарата, но в нарушение требований закона, мужчина более 6 месяцев не обеспечивался лекарством. Рецепт находился на отсроченном обслуживании в аптеке.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на региональное министерство здравоохранения обязанности обеспечить больного необходимым лекарственным препаратом.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вмешательства надзорного ведомства инвалид обеспечен лекарством в необходимом количестве.