Глава Мордовии поздравил работников СМИ с профессиональным праздником

Мордовия, что творилось?
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
Уважаемые работники средств массовой информации Мордовии!
От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днём российской печати!
Все, кто связал свою жизнь с журналистикой, – настоящие бойцы идеологического фронта. Вы поднимаете острые вопросы, выступаете проводниками интересов граждан и влияете на принятие управленческих решений.
С первых дней специальной военной операции вы объективно доносите информацию о происходящем, рассказываете о героях, и что особенно значимо – реальными делами помогаете защитникам Отечества и их семьям. Крайне важно в контексте геополитической обстановки говорить молодому поколению о необходимости сохранения исторической памяти, воспитывать патриотов своей страны и родной Мордовии.
На страницах ваших газет, в сюжетах телеканалов и радиоэфирах отражаются события, из которых складывается имидж региона. С искренней любовью и большой ответственностью рассказываете о жизни в родной республике: о различных мероприятиях и масштабных проектах, успехах и позитивных изменениях. Прививаете уважение и любовь к родному языку, истории и культуре предков. Спасибо вам за неравнодушие и конструктивный диалог!
Желаю всем крепкого здоровья, достижения поставленных целей и счастья! Пусть у вас будет больше новых свершений, творческих идей и позитивных информационных поводов!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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