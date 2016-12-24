В Рузаевке полным ходом идет капитальный ремонт школы №7

Социум

В Рузаевке продолжается капитальный ремонт школы №7. Обновляется фасад, ведутся внутренние отделочные работы. Здание обшивается цветными металлокассетами, производится замена коммуникаций, окон, ремонтируется главный холл, рекреации, кабинеты. На 90% завершены работы по реконструкции кровли.

По программе «Модернизация школьных систем образования» будет закуплена новая мебель, интерактивные доски и другое современное оборудование.

Будет уделено внимание и благоустройству территории школы.

«Этот вид работ не заложен в проекте. Но ремонт необходимо проводить в комплексе. Красивой и уютной должна быть не только сама школа, но и территория возле нее. Сейчас сложилась хорошая традиция поднятия флага в начале каждой рабочей недели. В теплое время года такую церемонию логично проводить на улице. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы заасфальтировать зону вокруг школы», - отметил глава Рузаевского района Александр Юткин.

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