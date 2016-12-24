Вместе с Народным фронтом жители Саранска могут помочь бойцам на передовой

В Саранске на подъездах многоквартирных домов и общественных местах в очередной раз стали появляться листовки с QR-кодом. Пройдя по ссылке, каждый желающий может помочь военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции по защите новых регионов нашей страны.

В рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы» данные объявления будут размещены на остановках, стендах и в общественных местах города.

Напоминаем, что необходимые вещи можно принести в региональное отделение Народного фронта в Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д.12, Дом Союзов, кабинеты 104, 114. Телефоны: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Можно также сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. Однако, важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для нашего региона.