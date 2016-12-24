Первый в России случай заражения «Кракеном» выявлен рядом с Мордовией

Первый в России случай заражения разновидностью омикрон-штамма коронавируса «Кракен» выявлен в соседнем с Мордовией регионе - Пензенской области.

Ситуацию прокомментировал главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РМ Михаил Чумаков:

«Штамм «Кракен» – это возникшая в результате мутации разновидность «Омикрона». Он не обладает заметной тяжестью клинического течения. Как и в случае с другими штаммами поражает уязвимые слои населения: пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, детей раннего возраста. Определенная иммунная защита к коронавирусу уже есть почти у каждого человека. Поэтому факт выявления штамма в Пензенской области не представляет угрозы для населения Мордовии».

В Минздраве РМ подчеркивают, что важно соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности: носить маски в местах массового скопления людей, обрабатывать руки антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, своевременно обращаться к врачу при появлении первых признаков ОРВИ и не заниматься самолечением. Специалисты также напоминают о важности своевременной вакцинации и ревакцинации.