ЯкшамАтя участвует в конкурсе «Народный Дед Мороз-2023»

Развитие аграрного сектора
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Завершается подведение итогов фестиваля-конкурса «Народный Дед Мороз-2023». Задача конкурса была - сделать новогоднюю интерактивную программу, снять ее на видео и прислать эту работу на оценку жюри.
На творческое состязание было подано более 20 заявок из 19 регионов России. К заключительному этапу добрались только 3 претендента - Деды Морозы из Саранска, Сочи и города Губкин.
Члены жюри свои оценки поставили, теперь идет народное голосование.
Проголосовать за ЯкшамАтя можно сегодня, 12 января, до 24:00 по ссылке https://clck.ru/33FQGe.
Приз – сертификат на пошив нового костюма для команды Деда Мороза к следующему новогоднему празднику. Результаты объявят в канун Старого Нового Года.
Поделиться в соц. сетях:
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2