ЯкшамАтя участвует в конкурсе «Народный Дед Мороз-2023»

Завершается подведение итогов фестиваля-конкурса «Народный Дед Мороз-2023». Задача конкурса была - сделать новогоднюю интерактивную программу, снять ее на видео и прислать эту работу на оценку жюри.

На творческое состязание было подано более 20 заявок из 19 регионов России. К заключительному этапу добрались только 3 претендента - Деды Морозы из Саранска, Сочи и города Губкин.

Члены жюри свои оценки поставили, теперь идет народное голосование.

Проголосовать за ЯкшамАтя можно сегодня, 12 января, до 24:00 по ссылке https://clck.ru/33FQGe.

Приз – сертификат на пошив нового костюма для команды Деда Мороза к следующему новогоднему празднику. Результаты объявят в канун Старого Нового Года.