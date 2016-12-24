21-летнюю девушку из Рузаевки будут судить за ножевое ранение «отставному» сожителю

В Мордовии завершено расследование уголовного дела 21-летней жительницы Рузаевки, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью - она порезала своего бывшего кавалера.

Как было установлено в ходе расследования, 31 октября прошлого года в квартиру к решительной особе заявился 24-летний молодой человек, с которым девушка ранее делила и стол, и кров. Парень предположил ей возобновить отношения, однако не встретил понимания - между молодыми людьми вспыхнул конфликт.

В ходе «обмена любезностями» хозяйка жилища схватила нож и ударила им «отставного сожителя» в правое бедро. Пострадавший смог выбраться на улицу, однако дальше двигаться не сил у него уже хватало, парень сел возле подъезда на лавку. Увидев, истекающего кровью молодого человека, жительница этого же дома вызвала скорую помощь. Раненного госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.

Сотрудники полиции задержали обвиняемую по месту жительства. По информации МВД по РМ, свою вину в совершенном преступлении девушка не отрицала. Орудие было преступления изъято.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.