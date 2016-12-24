Педагог из Мордовии - призер Всероссийского конкурса «Творческий учитель – 2022»

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Подведены итоги всероссийского педагогического конкурса «Творческий учитель – 2022». Это состязание профессионального мастерства среди учителей страны ежегодно проводит журнал «Современный урок».
Методическая разработка урока учителя английского языка Атемарской школы Ирины Спириной заняла 3 место. Она предоставила работу «Формирование эмоционального интеллекта у обучающихся на уроках английского языка в рамках реализации программы «The creation of personality».
«Это мой первый опыт участия во всероссийском конкурсе. Призовое место - неожиданный и приятный сюрприз для меня, - говорит Ирина Спирина. - Разработанную мною программу я внедряю с начала этого учебного года. В ее рамках провожу с детьми различные конкурсы, игры, разминки, чтобы ученики увереннее чувствовали себя на уроках, становились дружнее и сплоченнее. Такой подход способствует более легкому усвоению предмета. Радует, что проводимая мною работа действительно дает положительные результаты».
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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
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