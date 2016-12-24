В Мордовии спасатели не дали замерзнуть туристам в автобусе на федеральной трассе

По информации МЧС по РМ, автобус с туристами следовал из Москвы в Ульяновск в рождественский вечер, 7 января. Из-за сильного мороза в транспортном средстве замерзло топливо, при этом, в салоне находились 58 пассажиров, в том числе 26 детей. Автобус встал на трассе в Лямбирском районе около села Аксёново.

Получив тревожное сообщение от диспетчера ЦППС, на место незамедлительно выехала оперативная группа Главного управления МЧС по РМ. По прибытии на место спасатели оценили обстановку и уточнили у пассажиров, какая требуется помощь.

Сразу же было принято решение об «эвакуации» туристов в пункт временного размещения, развернутом на базе кафе «Юлдаш». Здесь пассажиров напоили горячим чаем, они смогли подзарядить свои мобильные телефоны и согреться.

Люди горячо благодарили спасателей за быстро оказанную помощь и вызволение из ледяного плена. Как отмечается, рождественский вояж для путешественников завершился вполне благополучно - на заказном автобусе они добрались до пункта назначения.