В поселке Кадошкино в этом году благоустроят парк и дворовые территории

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Кадошкинском районе в 2023 году продолжится благоустройство дворовых территорий. Так, с наступлением благоприятных погодных условий в райцентре начнется ремонт двора многоквартирного жилого дома № 26 по ул. Светотехническая. Запланированная стоимость работ составит 1,6 млн руб.

В 2022 году в поселке Кадошкино отремонтирован двор дома № 20 по ул. Пугачева стоимостью 1,5 млн руб. Подана заявка для проведения благоустройства парка по ул. Болдина на 17 млн руб.

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2022-2023 годах подлежат переселению 54 жителя из 28 ветхих квартир общей площадью 1 262,8 кв. м.

Отметим, что в 2022 году в Кадошкинском районе введено в эксплуатацию более 1 670 кв. м. жилья при плане 1600 кв. м. Построено два четырехквартирных жилых дома, общей площадью 404,9 кв. м. В 2023 году планируется сдать в эксплуатацию также не менее 1 600 кв. метров жилья.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году обустроены две детские площадки около дома № 9 по ул. Горького и дома № 28 по ул. Светотехническая в п. Кадошкино, общей стоимостью 1 млн руб. В 2023 году планируется обустройство детской игровой площадки в селе Большая Поляна и спортивной площадки в парке райцентра.