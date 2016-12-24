В Краснослободском районе в этом году продолжится ремонт дорог

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Краснослободском районе капитально отремонтируют 6,3 км дороги к селу Новая Карьга, 3,5 км автодороги от куликовского поворота в сторону Селищ, а также 6,5 км путепровода «Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск».

Кроме того, продолжится финансирование ремонта местных дорог из муниципального бюджета.

По нацпроекту «Экология» в 2023 году запланирована рекультивация свалки на 3,5 гектарах земли, еще почти на четырех гектарах произведут озеленение. Также в селе Мордовские Парки будут капитально отремонтированы гидротехнические сооружения пруда на реке Парка.

В рамках нацпроекта «Демография» в поселке Пеньково будет сдано в эксплуатацию новое здание дома-интерната для престарелых и инвалидов. Здание социального обслуживания нового типа состоит из административно-спального корпуса на 150 мест с блочной котельной и гаражом. Здесь появится зона отдыха, участок для физкультурно-оздоровительных занятий, а также собственный сад и огород.

В 2022 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение» капитально отремонтирована районная поликлиника. На эти цели было выделено 55 миллионов рублей.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» произведен капитальный ремонт подъездных дорог до села Старая Рябка протяженностью 4,2 км и до села Старое Заберезово (1,5 км).